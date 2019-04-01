Психолог расскажет о синдроме дефицита внимания у детей на семинаре в Тюмени

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Семинар "Клинические проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, 208 ауд.) 18 апреля, начало в 14 часов.

Педагог-психолог Инга Щелкунова расскажет об особенностях детей со СДВГ, причинах возникновения синдрома, участники семинара обсудят оптимальные поведенческие стратегии педагогов и родителей в типичных и нетипичных педагогических ситуациях.

Приглашают всех желающих.

Дополнительная информация по телефону 8 (3452) 68-93-97.