  • 11 апреля 201911.04.2019четверг
  • USD64,7373
    EUR72,9460
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Психолог расскажет о синдроме дефицита внимания у детей на семинаре в Тюмени

Общество, 09:26 11 апреля 2019

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Семинар "Клинические проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, 208 ауд.) 18 апреля, начало в 14 часов.

Педагог-психолог Инга Щелкунова расскажет об особенностях детей со СДВГ, причинах возникновения синдрома, участники семинара обсудят оптимальные поведенческие стратегии педагогов и родителей в типичных и нетипичных педагогических ситуациях.

Приглашают всех желающих.

Дополнительная информация по телефону 8 (3452) 68-93-97.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дворец Пионер , психология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:05 11.04.2019В Тюменской области клещи покусали более тридцати человек
10:43 11.04.2019Выставка Алексея Чугунова откроется в библиотеке № 16
10:32 11.04.2019Тюменские общественники обсудят в "Точке кипения" реализацию нацпроектов
10:10 11.04.2019Фруктам и овощам тюменцы предпочитают сахар