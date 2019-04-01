Учителя-дебютанты представят авторские подходы на областном конкурсе "Педагог года"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Новая номинация "Педагогический дебют" появилась на конкурсе "Педагог года Тюменской области-2019". Конкурс продлится до 12 апреля, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В числе дебютантов – молодые учителя математики, физики, химии, биологии, русского языка, окружающего мира, ритмики. Каждый педагог представляет свой авторский подход не только к занятию, но и к незнакомым ученикам. Так, например, 9 апреля свое "Учебное занятие" представила учитель ишимской школы № 7 Мария Макеева.

Урок проходил среди учеников шестых классов. Мария Макеева предложила ребятам вместе с математикой отправиться в свой родной город. В Год театра педагог на уроке примерила на себя роль проводника. На билет школьники зарабатывали, решая задачи на пропорции и проценты и показывая знания математики.

"Результатом я довольна. Конечно, были непредвиденные обстоятельства: я не ожидала, что мне дадут такой сильный класс, они быстро решали задачи, а никаких сложных заданий у меня в запасе не было. В целом все прошло неплохо, жюри задавали вопросы, я без проблем на них отвечала. А еще я переживала, что они не справятся с заданиями, которые я для них приготовила, но оказалось все совсем наоборот", - поделилась Мария Макеева.

Имена победителей станут известны 13 апреля. Торжественная церемония награждения пройдет в тюменской филармонии.