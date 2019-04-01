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Объекты связи в Тюменской области готовы к паводку

Общество, 18:05 10 апреля 2019

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Дополнительную проверку средств аварийного энергообеспечения и готовность экипажей к чрезвычайной ситуации провел в паводковый период "Ростелеком" в Тюменской области. 28 бригад готовы предотвращать последствия таяния снега на линиях связи, 25 будут работать в районах и три - в областном центре.

Паводок выше среднегодового уровня ожидается в 2019 году в бассейне рек Обь, Иртыш и Ишим. Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации "Ростелеком" работает во взаимодействии с подразделениями ГУ МЧС России по Тюменской области и с местными администрациями.

В местах возможного затопления были обследованы линии связи и вводные колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения аварийных ситуаций.

"Ростелеком" ежегодно проводит серьезную подготовительную работу в преддверии весеннего паводка, чтобы ни один район региона не остался в информационной изоляции.

"Связисты окапывают распределительные шкафы, организуют отвод талых вод, проверяют герметизацию колодцев, - отметил технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПО "Ростелеком" Алексей Рогачев. - Ко встрече с большой водой сделан запас необходимых материалов и усилен контроль в районах, которые находятся в зоне риска".

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# паводок , Ростелеком

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