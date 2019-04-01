Апартаменты в клубном доме Vivaldi предлагают выбрать тем, кто хочет жить в центре

| Фото: клубный дом Vivaldi | Фото: клубный дом Vivaldi

Необычный для Тюмени жилой комплекс представил "Сибинтел-Холдинг" на круглом столе с представителями риелторского сообщества, управляющих компаний, банковской сферы в деловом доме "Столыпин" 9 апреля.

Эксперты недвижимости отмечают, что в Тюмени есть постоянный спрос на жилье качественной застройки в районах с максимально насыщенной инфраструктурой, а вот предложений на рынке новостроек в центре города нет. Клубный дом с отельным сервисом Vivaldi – это проект, предлагающий новый формат недвижимости, – апартаменты бизнес-класса в самом сердце областной столицы.

Как отметил генеральный директор девелопера АО "Ивест-Трейд" Вячеслав Травин, по комфорту, технической оснащенности, площади апартаменты ничем не отличаются от традиционных квартир. "Их уникальность в расположении на участке, предназначенном для туристического строительства, статус нежилого помещения не ограничивает прав, доступных жителям города, и дает дополнительные преимущества", - пояснил он.

Клубный дом расположен на ул. Сакко в историческом центре Тюмени, поэтому в шаговой доступности - музеи, университеты, административные здания, Цветной бульвар и парки. Два величественных девятиэтажных здания соединены стеклянным атриумом, уникальность архитектурного решения подчеркивают натуральный камень, кирпич ручной формовки, художественная ковка, использованные в отделке. Клубный дом Vivaldi будет введен в эксплуатацию до 1 июля, к этому времени покупатели получат ключи от выбранных квадратных метров. Застройщик предлагает 139 апартаментов - это студии площадью от 24 квадратных метров и однокомнатные апартаменты с улучшенной черновой отделкой. Всего разработано десять планировочных решений, юридический статус нежилого помещения позволяет по желанию покупателя легко объединить несколько апартаментов в один.

Рядом находится наземная паковка, на цокольном этаже располагается теплый паркинг на 42 места, первый этаж займут торговые площади и кафе, второй – офисные помещения. Подняться в апартаменты, которые расположены выше второго этажа можно на одном из бесшумных лифтов финского производства. Просторные холлы и межэтажные пространства выполнены дизайнерами в стиле лофт, а тем, кто любит провести свободное время в тишине за книгой, понравится уютная библиотека. "Выбирая Vivaldi, можно забыть о бытовых вопросах, ведь статус апарт-отеля предусматривает работу круглосуточной консьерж-службы, которая организует комплексную уборку, предложит услуги прачечной и химчистки, обеспечит вызов технического специалиста, заказ такси, еды, товаров", - рассказала руководитель проекта Елена Егорова. По ее признанию, в выбранном компанией девизе "Время жить в центре" заключен глубокий смысл: владельцам недвижимости нового формата предлагают жить не только в центре города, но и в центре событий.

В клубном доме Vivaldi уже готов демоэтаж, записаться на просмотр можно по телефону 28-50-47.

Ирина Кургузова