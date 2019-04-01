Роман "Тобол" принес победу тюменской школьнице на конкурсе "Живая классика"

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" | Фото: организаторов Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" | Фото: организаторов

Тюменка Милослава Жилина, тоболяк Дмитрий Деревенский и Вадим Поляков из села Каменка Тюменского района стали лучшими юными чтецами области на региональном финале международного конкурса "Живая классика".

Победители областного тура отправятся в международный детский центр "Артек", где сразятся художественным словом на всероссийском уровне в мае 2019 года, сообщают организаторы.

Победоносным для школьницы Милославы Жилиной стал отрывок из романа Алексея Иванова "Тобол: много званых". Дмитрий Деревенский выступил с текстом из произведения "Поэтика" Федерико Гарсиа Лорка. Выигрышной для Вадима Полякова оказалась сказка "Слепая лошадь" Константина Ушинского.

Навыки выразительного чтения продемонстрировали 80 участников со всей области - лидеров муниципальных этапов конкурса. они продолжат наблюдать за конкурсом в организованных фан-зонах с прямой трансляцией из "Артека".

Меняется тренд на выбор литературного произведения, заменили члены жюри.

"В прошлом году абсолютным лидером был Борис Ганаго, в этом году его обогнала Ирина Пивоварова и Владимир Железников. Надеюсь, что в топ самых популярных авторов когда-нибудь войдут Крапивин, Искандрер, Хемингуэй, Бёрнетт, Брэдбери. В подростковой литературе много книг, которые еще предстоит прочитать нашим участникам", – считает президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Еще одно нововведение конкурса в 2019 году: в 30 регионах для конкурсантов-старшеклассников устроили прослушивание в в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). 10 тюменских одиннадцатиклассников получили профессиональную оценку от педагога актёрского мастерства и режиссуры ГИТИСа Натальи Шургановой. Четверо из них, Владислав Светиков, Екатерина Симонова, Дарья Грицкова и Екатерина Шипунова, отправятся в Москву для продолжения вступительных испытаний.

Конкурс юных чтецов "Живая классика" проходит в России в восьмой раз, участие в нем принимают ученики 5-11 классов. По условиям конкурса необходимо прочитать наизусть фрагмент из прозаического произведения и успешно преодолеть отборы в классном, школьном, районном и региональном турах. Лучшие из 2,5 миллиона участников собираются на всероссийском финале в лагере "Артек", а самые талантливые и удачливые выступают во время суперфинала на Красной площади в Москве.

В 2019 году международный конкурс юных чтецов "Живая классика" проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. За этот год "Живая классика" значительно выросла: в рамках проекта начала работать "Детская редакция", открылась детская школа социального проектирования, организованы международные телемосты между участниками. Проект "Вслух!" по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, созданный по инициативе участников конкурса, сегодня реализуется почти в 30 регионах России.

Ирина Ромашкина