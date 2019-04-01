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  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

11 апреля тюменцев ждет солнечный день

Общество, 07:30 11 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +15 градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 11 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечную погоду. Настроение для прогулок может испортить Юго-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду, который не утихнет за весь день и усилится к 12 апреля.

Атмосферное давление в течение дня 758-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 51-77 %. Незначительные геомагнитные возмущения в течение дня, к 23 часам ожидается слабая геомагнитная буря.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 38 минут. Долгота дня сегодня составит 13 часов 57 минут.

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# ветер , погода в Тюмени , Солнце

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