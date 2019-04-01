Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Тобольске 19 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Георгиевская ленточка" стартует в Тобольске с 19 апреля, сообщает городская администрация.

На центральных площадях, у торговых центров и досуговых учреждений волонтеры раздадут горожанам символ Победы. Акция стартует на молодежном форуме "Новый взгляд" в мультицентре "Моя территория" 19 апреля.

24 апреля в 15 часов символы Великой Победы будут раздавать на площадке у центрального почтамта (4 мкр.), школы №1 и на Красной площади кремля у водонапорной башни. В 16 часов волонтеры переместятся к досуговому центру "Карусель" (8 мкр.), Александровский сад и парк Ершова. В 17 часов получить георгиевскую ленту можно будет у Дома природы в микрорайоне Менделеево, на площадке у школы №15 и у Вечного огня.

Вместе с ленточками каждому жителю города волонтеры вручат памятку с правилами ношения георгиевской ленты.

Ознакомиться с маршрутом и днями проведения акции можно на сайте администрации.