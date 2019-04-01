В Тобольске принимают заявки на "Молодежную элиту-2019"

| Фото: vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

Прием заявок на конкурс "Молодежная элита-2019" стартовал в Тобольске, сообщает городская администрация.

К участию приглашают тоболяков в возрасте от 14 до 35 лет, достигшие результатов в научной, творческой, производственной, политической и общественной деятельности.

Конкурсная борьба пройдет в 16 номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководитель года", "Молодой предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый", "Интеллект года", "Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив года", "Творческая личность", "Патриот родного города", "Верность долгу", "Доброволец года", "Специалист молодежной политики", "Открытие года".

Заявки на участие необходимо представить в центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска до 14 июня. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 27 июня.