Международный молодежный экономический форум в Санкт-Петербурге принимает заявки

| Фото: Агентства инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Международный молодежный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" с 6 по 8 июня.

Основные направления молодежного форума: развитие международного и межрегионального сотрудничества; инновации и стартапы; содействие профориентации и карьерным устремлением молодежи; поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.

Участниками мероприятия станут молодые предприниматели и специалисты;

студенты образовательных организаций высшего и среднего образования;

лидеры и представители общественных организаций.

Заявки на форум принимают до 21 апреля. Участие в мероприятии бесплатное. Проезд, проживание и питание оплачиваются самостоятельно.

Контактное лицо для желающих поехать на форум — главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Виктория Бобрикова, тел.: 8 (3452) 42-66-54, электронная почта: BobrikovaVA@72to.ru.