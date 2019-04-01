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Международный молодежный экономический форум в Санкт-Петербурге принимает заявки

Общество, 08:41 12 апреля 2019

Агентства инфраструктурного развития Тюменской области | Фото: Агентства инфраструктурного развития Тюменской области

Международный молодежный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" с 6 по 8 июня.

Основные направления молодежного форума: развитие международного и межрегионального сотрудничества; инновации и стартапы; содействие профориентации и карьерным устремлением молодежи; поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.

Участниками мероприятия станут молодые предприниматели и специалисты;

студенты образовательных организаций высшего и среднего образования;

лидеры и представители общественных организаций.

Заявки на форум принимают до 21 апреля. Участие в мероприятии бесплатное. Проезд, проживание и питание оплачиваются самостоятельно.

Контактное лицо для желающих поехать на форум — главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Виктория Бобрикова, тел.: 8 (3452) 42-66-54, электронная почта: BobrikovaVA@72to.ru.

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