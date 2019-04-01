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Дешево или сердито: появятся ли на полках тюменских магазинов продукты под "зеленым брендом"

Общество, 11:49 11 апреля 2019

roskachestvo.gov.ru | Фото: roskachestvo.gov.ru

Появление закона, который направлен на разделение качественной продукции и фальсификата обсудили тюменские производители и чиновники в клубе экспертов "Сибинформбюро".

Тюменские производители готовы пройти необходимые процедуры и выпускать товары под "зеленым брендом".

По мнению заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, новый закон поможет сформировать четкие требования и критерии. "Замечательно, что появился закон, - считает он. - О чем он? О производстве продуктов питания, обеспечивающих хорошее, положительное, здоровое состояние для человека и для экологии. В это понятие каждый вкладывал свое определение. Делал то, что считал нужным, чтобы поставить на свою продукцию эмблему "био", "эко" и так далее, ориентировался на стандарты в Евросоюзе, пытался выстроить свою технологию производства под эти стандарты".

Теперь закон поможет сформировать четкие требования и критерии, считает Чейметов.

Участники заседания отметили, что при реализации нового законо возможно произойдет удорожание продуктов питания, а срок годности будет более короткий.

Напомним, что президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал закон, регламентирующий производство в РФ органической продукции. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Положения закона не распространяются на парфюмерию, косметику, лекарства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за исключением продукции аквакультуры). Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Эфир программы "Клуб экспертов" выйдет на "Тюменском времени" 15 апреля. Начало в 20 часов 30 минут.

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# АПК , зеленый бренд , продукты питания

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