Афиша на 12-14 апреля в Тюмени

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на ближайший уикенд. Жителей и гостей города ожидает множество спектаклей, концертов и космических вечеринок. Подробности - в обзоре.

Развлечения в рамках "Студенческой весны" в МТЦ "Космос"

12 апреля тебя ждет вечеринка в стиле 90-х – машина времени, которая перенесет всех в молодость. В субботу — "Импровизация", самое комедийное шоу фестиваля. В нем нет сценария и все происходящее на сцене придумывается участниками на ходу. Тебе предстоит оказаться в самых странных ситуациях — и выбраться из них с юмором. 14 апреля — "Игры разума": соревнуйся в логических играх с экспертами, участвуй в интеллектуальном казино и увеличивай свой капитал, чтобы выиграть.

Oscar Shorts: номинанты "Оскар-2019"

Лучшие картины минувшего года из номинаций "Оскар-2019" - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Тебе предстоит познакомиться с Красной Шапочкой и Белоснежкой из мультфильма "Тошнотворные стишки" и узнать, как все происходило в их сказках на самом деле; посмеяться над лягушкой из "Вечеринки в саду", поразмышлять о философии с героем "Пустого пространства". А лучшей короткометражной картиной, которая в итоге унесла заветную статуэтку, стала трогательная история "Молчаливый ребенок".

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: с 11 по 14 апреля в 20 часов

Где: Fabric bar (ул. Молодежная, 74/4, этаж 2)

Стоимость: 200-300 рублей

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18 до 21 часа, по воскресеньям - с 15 до 18 часов

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно

Музейный урок "ПОЕХАЛИ!"

На музейном уроке ребята узнают историю освоения космического пространства, развития и совершенствования конструкций космических кораблей. А в завершении урока выполнят сувенир в форме ракеты. Требуется запись по телефону: 68-11-11.

Когда: 12 апреля в 13 часов, 13 апреля - в 14 часов, 14 апреля - в 13 часов

Где: исторический парк "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Стоимость: 150 рублей

Интерактивная программа "Освоение космоса"

Программа позволит ее участникам узнать о первом полете в космос, о биографии знаменитого космонавта Юрия Гагарина. В процессе мероприятия участники будут выполнять творческие и интересные задания, направленные на закрепление темы. Завершением станет интеллектуальная игра. Принимают заявки групп от 10 человек. Подробности и запись по телефону: 68-11-11.

Когда: 12 апреля в 16 часов; 14 апреля - в 14 часов

Где: исторический парк "Россия – моя история" (Орджоникидзе, 47)

Стоимость: 200 рублей с человека

Практический курс "Лучшее из Mini MBA. Управление компанией для руководителя"

Преподаватель курса бизнес-тренер, автор уникальных разработок в области управления Сергей Трушкин (Москва) рассмотрит такие вопросы как "Качественные системы управления":

• Функции менеджера

• Система управления. Инструменты управления

• Критерии качества системы управления

• Стратегия. Тактика. Операции

• Формы управления и организационные структуры

• Управление сложностью и визуальный менеджмент

• Жизненный цикл объекта управления,

а также "Процессы. Высокая эффективность"

• Бизнес-модель

• Ключевые процессы, виды деятельности

• Регламентация и описание бизнес процессов

• Контроль и изменения бизнес процессов

• Оптимизация бизнес процессов

• Перспективные технологии автоматизации процессов

Когда: 12, 13 и 14 апреля

Подробная информация и регистрация по телефону: +7 (3452) 53 13 29

Спектакль "Поместье ворона"

Это мистический детектив и одновременно черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 12 апреля в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 250-450 рублей

Ночной концерт "Ночи в садах Испании"

"Ночи в садах Испании" – одна из вершин творчества испанского композитора де Фальи. В этой музыке полно и глубоко выражены и поэзия испанской природы, и лирический строй испанской души.

Когда: 12 апреля в 22 часа

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400-800 рублей

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 12 апреля (и каждую пятницу) с 14 до 22 часов

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Пасош

Будут: новые песни, старые песни, футболки, худи, кассеты, пины и стикеры, что-то совсем другое и что-то особенное. Ну, и презентация нового альбома "Бессрочный отпуск".

Когда: 12 апреля в 20 часов

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: от 650 до 950 рублей

Малый исторический факультет

Это образовательный проект Тюменского государственного университета для всех учащихся, кому интересна история. Очередная встреча посвящена теме "Изменение культурного кода народа в 1920-1930-х гг. на примере населения Тюмени". Выступит Анатолий Кононенко (д. и. н., профессор кафедры отечественной истории).

Когда: 12 апреля с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут

Где: ТюмГУ, Социально-гуманитарный институт (ул. Ленина 23, ауд. 516)

Участие бесплатно

Спектакль "Смешные деньги"

Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег... Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить "на всю катушку"!

Но не тут-то было - вместе с набитым банкнотами дипломатом в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того - пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно - наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!

Когда: 12 апреля в 19 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200-1 тыс. рублей

Областная выставка технического творчества и робототехники-2019

Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах.

Когда: 12 апреля с 11 часов

Где: детский технопарк "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а)

Вход свободный

Интерактивный урок "Создатели планет"

В процессе проведения интерактивного урока Сказочный Звездочет в интересной игровой форме расскажет об особенностях Солнечной системы, о планетах и звездах. По окончании урока ребята создадут свою собственную уникальную планету, дадут ей название и расскажут о ее жизни. Урок рассчитан для ребят от 6 до 10 лет. Требуется запись по телефону: 68-11-11.

Когда: 12 апреля в 14 часов 30 минут

Где: исторический парк "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

Стоимость: 150 рублей с человека

Концерт "Любовь как музыка весны" ансамбля украинской песни Чарівниці

В программе: stand up, эстрадные песни на русском и украинском языках в сопровождении вокально-инструментального ансамбля, викторина и интерактивные игры.

Когда: 12 апреля в 18 часов

Где: ДК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 150 рублей

Дискотека в стиле 90-х

Для тех, кто любит музыку 90-х и хочет не просто оторваться, но еще и окунуться в лихие былые времена.

Когда: 12 апреля в 21 час

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Стоимость: 250 рублей

День космонавтики в "Максимилианс"

Улётная вечеринка в честь первого полёта человека в космос. Тебя ожидает яркая шоу программа, космические гости с других планет, межгалактические конкурсы и сюрпризы, призы от нас и наших партнеров. А в полночь на сцену ресторана "Максимилианс" высадится звездный десант на вечеринке "Дыхание ночи".

Когда: 12 апреля в 20 часов

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Продолжение здесь.