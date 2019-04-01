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Более сотни бывших узников концлагерей проживают в Тюменской области

Общество, 15:08 11 апреля 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Более 100 бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, проживают в Тюменской области, сообщает региональный департамент социального развития.

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата установлена по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.

Бывшие узники концлагерей пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством. Все они предоставляются своевременно и в полном объеме: осуществляется ежемесячная денежная выплата; предоставляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; предусмотрен набор социальных услуг, включающий обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; в 100 % размере возмещаются расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг; предоставляются меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и внутриобластного сообщения.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей из средств областного бюджета ежегодно осуществляется единовременная денежная выплата. В 2019 году размер данной выплаты составит 5 тыс. рублей.

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# Великая Отечественная война , социальная поддержка , узники концлагерей

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