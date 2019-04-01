Идеи тюменской молодежи получат финансовую поддержку

| Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

Шесть идей молодых тюменцев получат финансовую поддержку по итогам городского конкурса социальных проектов "Инициатива", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На рассмотрение комиссии участники представили три десятка идей, призванных сделать город лучше. После презентации проектов вынесли решения.

По 50 тыс. рублей решили выделить на реализацию проектов "Капитаны двора" (центр развития мотивации детей к познанию и творчеству "Грин-Ландия", руководитель Павел Притупа) и "Лагерь Социального Лидерства" (городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА", руководитель Анастасия Хлебникова).

По 40 тыс. рублей получат проекты "My house" (молодежный центр "Синерджи", руководитель Екатерина Косенькова) и "Том Сойер фест" (АНО "Территория творчества", руководитель Владимир Скалдин).

По 25 тыс. рублей направят на реализацию проектов "Школа креативного контента "Культураграм" (автономная некоммерческая организация культурно-образовательных проектов "Культура Сибири", руководитель Людмила Тюменцева) и "Кубок дружбы народов" (центр "Дзержинец", руководитель Мунис Мустафаев).

В 2019 году организаторы конкурса изменили порядок финансирования, увеличив выплаты с 15 тыс. на один проект до трех номиналов, где минимальная сумма 25 тыс. рублей. За счет этого удалось привлечь гораздо больше участников.

"В положении конкурса прописано, что наиболее перспективные, долгоиграющие проекты будут выносить на рассмотрение департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени для включения в план финансирования на следующий год без конкурсной основы. К таким идеям, по нашему мнению, относится проект "Капитаны двора". Поэтому мы будем предлагать внести в муниципальное задание Тюменского городского многопрофильного центра на следующий год эту инициативу "Грин-Ландии". По всем параметрам проект подпадает под определение социального, и он востребован в городе на протяжении ряда лет", — прокомментировал начальник отдела по проведению мероприятий в сфере молодежной политики Тюменского городского многопрофильного центра Сергей Ломакин.

В скором времени проекты получат финансирование. Их должны воплотить в жизнь в течение полугода. В первой половине декабря подведут итоги реализации.