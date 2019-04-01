Тюменцу грозит два года тюрьмы за пьяную езду

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в неоднократной пьяной езде, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Пьяный 41-летний мужчина распивал дома спиртные напитки. Ночью у него закончились сигареты, он сел за руль автомобиля и поехал в магазин. На ул. Широтной машину остановили сотрудники ДПС. При освидетельствовании у водителя было выявлено алкогольное опьянение.

Ранее мужчина уже привлекался два раза к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Было возбуждено третье уголовное дело.

Прокуратура утвердила обвинительное постановление и направила в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.