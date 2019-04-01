Тестовые розжиги факельных установок начались на "ЗапСибНефтехиме"

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Пробный розжиг факела установки полипропилена начался на "ЗапСибНефтехиме" в рамках пусконаладочных работ, сообщает пресс-служба "Тобольские предприятия" СИБУРа.

Работа факелов на нефтехимическом предприятии - это производственная необходимость и одна из составляющих общей системы безопасности, отмечают специалисты.

"В период пусконаладочных работ ввод каждого технологического узла в работу предполагает прием углеводородного сырья с кратковременной продувкой на факел. Операции эти разовые и происходят не более 5-10 минут. Горение продувочных газов на факеле необходимо для недопущения загазованности окружающего воздуха и территории. В процессе сжигания на факеле технические газы превращаются в углекислый газ и воду, а для исключения образования сажи при горении на факел подается водяной пар", - рассказал руководитель мономерной цепочки производства пиролиза "ЗапСибНефтехима" Константин Ермизин.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

На "ЗапСибНефтехиме" уже смонтировано семь факельных установок. Замеры подфакельных выбросов в атмосферу на действующих производствах Тобольских предприятий СИБУРа производятся стационарными газоанализаторами лаборатории санитарно-экологического контроля "СИБУР Тобольска" согласно общим требованиям для промышленных предприятий.

"В зависимости от высоты факельной установки забор воздуха производится на расстоянии от 0,2 до 30 километров вдоль осей факела и 30-400 метров в сторону от оси факела влево и вправо, - отметила начальник лаборатории санитарно-экологического контроля "СИБУР Тобольска" Ирина Русакова. – В результате горения образуются вода и углекислый газ, который естественным путем поглощается лесными насаждениями вокруг предприятий".

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Ежемесячный анализ более 2 тыс. проб атмосферного воздуха показывает, что концентрация углеводородов и оксидов азота, серы, углерода в несколько раз ниже предельно допустимых норм. Кроме того, мобильная экологическая лаборатория проводит анализ воздушной среды в контрольных точках по всему периметру санитарной зоны тобольских предприятий СИБУРа.