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Тюменцев зовут на концерт кафедры фортепианного искусства

Общество, 11:48 12 апреля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Отчетный концерт "Ad Libitum" кафедры фортепианного искусства начнется в концертном зале Колледжа искусств (ул. Республики, 152) 12 апреля в 18 часов, сообщает Тюменский государственный институт культуры.

Прозвучат произведения для фортепиано, камерная и вокальная музыка в исполнении студентов и преподавателей тюменского государственного института культуры. Участие примет лауреат международных конкурсов Мария Коростелева (сопрано). Вести концерт будет музыковед Ольга Глазунова.

На мероприятие приглашают всех желающих. Вход свободный.

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# концерт , музыка , отдых

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