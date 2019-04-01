Тюменцев зовут на концерт кафедры фортепианного искусства
| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте
Отчетный концерт "Ad Libitum" кафедры фортепианного искусства начнется в концертном зале Колледжа искусств (ул. Республики, 152) 12 апреля в 18 часов, сообщает Тюменский государственный институт культуры.
Прозвучат произведения для фортепиано, камерная и вокальная музыка в исполнении студентов и преподавателей тюменского государственного института культуры. Участие примет лауреат международных конкурсов Мария Коростелева (сопрано). Вести концерт будет музыковед Ольга Глазунова.
На мероприятие приглашают всех желающих. Вход свободный.