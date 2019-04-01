Образовательный кинотеатр открывается в Тюмени

| Фото: Международный кинофестиваль Ноль Плюс во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль Ноль Плюс во ВКонтакте

Образовательный кинотеатр впервые открывается в Тюмени на базе музейного комплекса им. И.Я. Словцова, сообщает пресс-служба международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Открытый кинотеатр будет работать каждую неделю во вторник и субботу. С 20 апреля желающие сможет окунуться в мир полезного кино и посетить киносеанс по выбору.

Кинопоказы будут проходить в интерактивных форматах, благодаря которым участники познакомятся с природой кинематографа, нарабатают навыки осмысленного кинопросмотра, и посмотрят познавательное и ценностно-ориентированное кино.

Будут показаны картины для школьников, учителей и обучающихся.