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Образовательный кинотеатр открывается в Тюмени

Общество, 08:29 15 апреля 2019

Международный кинофестиваль Ноль Плюс во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль Ноль Плюс во ВКонтакте

Образовательный кинотеатр впервые открывается в Тюмени на базе музейного комплекса им. И.Я. Словцова, сообщает пресс-служба международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

Открытый кинотеатр будет работать каждую неделю во вторник и субботу. С 20 апреля желающие сможет окунуться в мир полезного кино и посетить киносеанс по выбору.

Кинопоказы будут проходить в интерактивных форматах, благодаря которым участники познакомятся с природой кинематографа, нарабатают навыки осмысленного кинопросмотра, и посмотрят познавательное и ценностно-ориентированное кино.

Будут показаны картины для школьников, учителей и обучающихся.

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# кино , кинотеатр , музейный комплекс Словцова

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