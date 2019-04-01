В Тюменской области становится больше объектов, доступных для инвалидов

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

65 % составила доля доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов региона по итогам 2018 года.

Об этом сообщил координатор проекта партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда", депутат областной думы Владимир Столяров.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", доля людей с ограничениями по здоровью, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов – 53,2 %; для 99 % детей-инвалидов школьного возраста созданы условия для получения качественного начального, основного и среднего общего образования. 90 % детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены дошкольным образованием. 38,2 % автомобильного и городского транспорта общего пользования оборудовано для перевозки инвалидов и маломобильных групп.

Владимир Столяров проинформировал, что в рамках реализации партийного проекта "Единая страна – доступная среда" регулярно проводится мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры. Так, для ознакомления с ходом реализации мероприятий по созданию доступной среды, был организован выезд представителей общественных организаций, объединяющих лиц с ограниченными возможностями, в медико-санитарную часть "Нефтяник" и стадион "Геолог".

"Поликлиника "Нефтяник", по оценке экспертной комиссии, вполне может претендовать на сертификат полной доступности, - отметил Столяров. - "Геологу" были выданы рекомендации по обеспечению стадиона бегущей строкой для информирования людей с ограничениями слуха. Партийный проект добился выполнения этих рекомендации".

Владимир Столяров отметил, что важно менять отношение в нашем обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в рамках Всероссийской акции "Уроки доброты" были проведены встречи тюменских паралимпийцев с учащимися школ Тюмени. Чемпионы и призеры игр побывали на встречах с учениками школ № 7, 26 и 5.

Значимым мероприятием, направленным на гармонизацию отношений людей с ограничениями по здоровью с окружающим миром, стало, по мнению депутата, проведение Всероссийского турнира по баскетболу на колясках, который состоялся в спортивном комплексе "Строймаш".

В рамках реализации государственной программы "Доступная среда" 120 учреждений культуры включено в приоритетный перечень объектов культуры, оснащенных и подлежащих оснащению для инвалидов и маломобильных граждан. Мероприятия включают в себя установку пандусов, кнопок вызова.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил: "Партпроект эффективно работает над тем, чтобы среда была удобна и комфортна для людей с ограничениями по здоровью. Взаимодействие с общественными организациями, объединяющими инвалидов, позволяет оценить реальное состояние дел по созданию доступной среды для маломобильных групп населения".