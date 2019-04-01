Обладательница титула "Мисс Ялуторовск" получит корону с кристаллами Swarovski

| Фото: из личного аккаунта Дарьи Норкиной | Фото: из личного аккаунта Дарьи Норкиной

Корона для победительницы конкурса "Мисс Ялуторовска - 2019" создана с использованием кристаллов Swarovski, чешского стекла и жемчуга.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояжа" Ялуторовска, координатор конкурса красоты Анастасия Петелина.

"Корону для победительницы конкурса "Мисс Ялуторовск-2019" создала тюменский дизайнер, проживающая в Москве, Дарья Норкина, - рассказала она. - Это ручная работа, эксклюзивная. Всем участницам видео с ней мы показали, у них появился еще больший стимул к победе".

13 участниц конкурса продолжают активно заниматься по разным направлениям, которые разработали для них организаторы. Одним из ярких событий они называют встречу с обладательницей титула "Мисс Россия – 2016" Яной Добровольской.

"Она провела для участниц авторский мастер-класс по уверенности в себе. Рассказала, как можно выиграть конкурс при наличии одной короны. Поделилась личным опытом участия в конкурсах. Следующая встреча с ней будет на финале, она приедет в Ялуторовск и войдет в состав жюри. И именно она оденет корону победительнице конкурса", - отметила Анастасия Петелина.

С конкурсантами работает постановщик дефиле, модель, стилист Наталья Горячковская. Хореографии их обучает представитель американского вог-дома в Европе - The International House Of West Александр Шипицин. Занятия фитнесом проходят в "F-studio" под руководством фитнес-куратора Александра Василенко.

Как заметили организаторы конкурса красоты, коллекцию для одного из выходов на финал в стиле Fashion для ялуторовских девушек подготовил московский дизайнер. А один из шоу-румов Тюмени предоставил вечерние наряды.

"27 апреля, в финальный день у нас пройдет четыре выхода дефиле, общая хореография, блок творческих номеров, - рассказала Анастасия Петелина. - Сейчас девочки плодотворно работают с режиссерами Ялуторовска. Кто-то из них поет, кто-то танцует, играет на скрипке, рисует. Они группами будут демонстрировать свои умения. У нас также будет интеллектуальный конкурс. Зрителей и болельщиков ожидают выступление приглашенных коллективов из Тюмени. Это будет молодежного формата мероприятие с барабанами, диджеем".

Все конкурсантки получат награды по номинациям от организаторов и партнеров, добавляет она. Впервые у конкурса появилась номинация - "Мисс туризм".

Кроме того, в Год театра участниц конкурса "Мисс Ялуторовск-2019" задействовали в спектакле ялуторовского народного театра. 13 апреля состоится премьера.