Сергей Миневцев: большинство жалоб связано с действием или бездействием должностных лиц

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Объединить усилия, чтобы решить вопрос с обеспечением средствами реабилитации инвалидов, предложил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин уполномоченному по правам человека в регионе Сергею Миневцеву на очередном заседании законодательного органа региона. Он отметил, что подобные обращения в 2018 году поступали не только к омбудсмену, но и к депутатам.

"Вы сказали, что проблема частично связана с передачей полномочий из одного органа власти в другой, необходимы и изменения в 44 федеральном законе. Представьте предложения в Тюменскую областную думу, мы, со своей стороны, направим обращение в адрес министра социального развития, госдумы", - сказал депутат Глеб Трубин, обращаясь к Сергею Миневцеву.

В 2018 году уполномоченный по правам человека в регионе получил от жителей Тюменской области 1 тыс. 359 обращений. Приняты меры по восстановлению прав заявителей, 62 обращения находятся на контроле.

По данным Сергей Миневцева, львиная доля жалоб связана с действием или бездействием должностных лиц. Он уточнил, что рост количества таких обращений вызван деятельностью недобросовестных юридических компаний. Они брали с клиентов плату за услуги, которые можно бесплатно получить в государственных учреждениях.

"Люди приходили и получали у таких юристов пакеты заявлений в разные инстанции, в том числе в адрес уполномоченного по правам человека. От нас такие юристы требовали признать семью малоимущей или многодетной, обеспечить ее социальными льготами, помочь получить социальное жилье вне очереди, присвоить звание ветерана труда выражали несогласие с пенсией", - рассказал Сергей Миневцев.

Он также отметил уменьшение в 2018 году количества жалоб на качество медицинской помощи и увеличение обращений по жилищным вопросам и вопросам, касающимся права на пенсию.

Татьяна Ковалева