Названы победители неконцертных направлений XXIV областного фестиваля "Студенческая весна-2019"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

В конкурсе научно-технического творчества "Мейкертон" неконцертных направлений XXIV областного фестиваля "Студенческая весна-2019" все призовые места завоевали команды ТИУ, в марафоне веб-разработчиков "Хакатон" студенты опорного вуза заняли второе место и взяли два специальных приза, сообщает вуз.

В "Мейкертоне" участвовали восемь команд. За 20 часов им предстояло собрать Машины Голдберга — механизмы, в которых с помощью простых предметов: шариков, карандашей, дощечек выполняются сложные действия по принципу домино. Соревнования прошли в Высшей инженерной школе ТИУ.

Темой конкурса стала большая Тюменская область: каждая команда должна была представлять один из городов региона. Первое место заняла команда "Тимлитим", в которую вошли первокурсники профиля "Автотранспортная мехатроника" Института транспорта ТИУ. Второе и третье место досталось студентам первого курса ВИШ EG опорного вуза – "МашЫны" и "ВИШенка на торте".

А в 20-часовом марафоне мобильных и веб-разработчиков "Хакатон" сразились 11 команд из вузов и ссузов Тюмени. Они разрабатывали онлайн-ресурс для молодежи Тюменской области, на котором размещена информация о важных событиях города и региона. Победителем стала команда Тюменского госуниверситета "Name=null", на втором месте команда ТИУ "Хахатунчики", на третьем – "SAS_technologies" из ТюмГУ.

Специальный приз за лучший дизайн получил студент опорного вуза Александр Иванов. За уникальное решение эксперты наградили команду "First in the 21st" Многопрофильного колледжа ТИУ.