Фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске с 10 по 14 декабря

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске с 10 по 14 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Историко-культурное мероприятие объединит любителей истории, культуры и искусства. Участники узнают о судьбах декабристов и их вкладе в развитие российской истории.

В рамках фестиваля запланирован ряд мероприятий. Будут выставленв экспонаты, которые ранее не демонстрировались широкой публике. Пройдут театрализованные экскурсии, шахматный турнир имени В. К. Тизенгаузена. Зрителям покажут спектакль и исторический перформанс о событиях, связанных с декабристским движением.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Декабристские вечера" завершатся акцией "Свет Памяти", в ходе которой участники возложат цветы к могилам декабристов.