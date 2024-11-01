Потенциал Тюменской области презентовали компаниям на форуме “Российский промышленник”

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Потенциал Тюменской области презентовали компаниям Санкт-Петербурга на международном форуме “Российский промышленник” 27 ноября, сообщает информационный центр правительства региона.

Более 40 представителей питерских предприятий выразили интерес к участию в мероприятии.

“И региону, и бизнесу важно постоянно заниматься продвижением своей территории, инвестиционных кейсов. Как раз в этом году мы системно занимаемся продвижением нашего инвестпотенциала. Встреча, которая прошла сегодня, является важным элементом. Представители бизнеса, которые заинтересованы в проектах в нашем регионе, могут задать вопросы и получить ответы”, – сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Многие инвесторы, по его словам, отмечают, что для них важны преемственность, системность с точки зрения поддержки инвестиционных проектов, которые есть и выстроены в Тюменской области.

“Хочу поблагодарить всех наших инвесторов за доверие. Приезжайте в Тюмень, с нами у вас получится любой проект", – добавил он.

Своим опытом взаимодействия и реализации проектов на территории Тюменской области поделились руководители тюменских компаний в сфере гражданского и коммерческого строительства, спортивной отрасли.

Генеральный директор строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова представила ассоциацию, ее возможности, кооперационные и производственные цепочки предприятий.

Это уже восьмое мероприятие, на котором единая инвестиционная команда Тюменской области презентует потенциал региона. В 2024 году тюменские бизнес-кейсы представляются как на российском, так и на международном уровнях.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Инна Пахомова