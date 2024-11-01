О туристическом потенциале Тюменской области рассказали на форуме в Санкт-Петербурге

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Туристический потенциал Тюменской области презентовали промышленным предприятиям Санкт-Петербурга на международном форуме “Российский промышленник” 27 ноября.

Директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов подчеркнул, что Санкт-Петербург и Тюменскую область связывает очень многое. Это обсуждали во время сессии.

“Например, морские ресурсы. У нас тоже есть море, правда, оно подземное, но не менее шикарное. Обсуждали и высокую историческую связь между регионами. В этой части уже реализовано большое число проектов в сфере туризма. Например, в 2022 году был запущен чартерный рейс из Санкт-Петербурга в Тобольск, эту практику надо развивать и увеличивать взаимный турпоток”, – поделился Дмитрий Пухов.

Также речь шла о динамичном развитии туризма в регионе. Предприятиям Санкт-Петербурга может быть интересен формат MICE-туризма. “Будем рады, если корпорации и крупные предприятия будут приезжать к нам в гости и проводить свои мероприятия на нашей территории”, – дополнил директор агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Второй момент – большой потенциал для развития инвестпроектов. На сегодняшний день отрасль туризма динамично развивается, активно растет турпоток. Для потенциальных инвесторов важно, что сезонность турпотока в Тюменской области отсутствует. Туристы приезжают в регион равномерно в течение года. Это позволяет качественно планировать бизнес, подчеркнул Дмитрий Пухов.

"Единая инвестиционная команда Тюменской области предложит очень выгодные и интересные решения, которые позволят инвесторам чувствовать в регионе себя очень комфортно. Наша задача – генерировать турпоток, с этим мы успешно справляемся. Задача бизнеса – заходить в эти интересные проекты, зарабатывать деньги и создавать новый сервис российского и мирового уровня", – сказал руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Напомним, туристический поток в Тюменскую область составил 4,1 млн человек в 2023 году. Более 1,3 млн посетили термальные комплексы.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

Инна Пахомова