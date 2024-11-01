Виктор Квасов встретился со спортсменами из тюменского центра самбо "Победа"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участник программы "Время героев", участник спецоперации Виктор Квасов встретился с тюменскими спортсменами в областном центре самбо "Победа" 27 ноября. Он провел для ребят "Урок мужества".

"Самбо – наш национальный вид спорта, который играет огромную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Все больше детей сейчас занимаются им, а это значит, нужно продолжать развивать данное направление. Сегодня я пообщался с председателем тюменского отделения Всероссийской федерации самбо и меня впечатлила их проделанная работа. А еще воспитанники данного клуба идут добровольцами на специальную военную операцию, где защищают нашу Родину", – отметил Виктор Квасов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На встрече участник СВО поделился с начинающими самбистами своим опытом и знаниями, а также узнал, в каком направлении ребята хотят развиваться. После этого дети активно задавали гостю вопросы. Их интересовало, какие оценки он получал в школе, какую профессию хотел выбрать, до того, как пошел учиться на военного летчика, нравится ли ему то, чем он занимается сейчас, как себя чувствовал после возвращения с линии фронта и многое другое.

"Я рад, что к нам пришел такой важный человек. Много интересного узнал. Больше всего понравилось, как он ответил на вопрос про то, из какого пулемета стрелял. Он показал, что пули были огромными", – поделился впечатлениями юный тюменец Тимур.

В завершение встречи Виктор Квасов расписался на кимоно, где ранее на форме оставляли свои подписи другие известные люди, в том числе и губернатор региона Александр Моор.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в центре "Самбо", площадь которого 1 тыс. 600 кв. м., есть все для занятий: ковры, которые позволяют провести сборы, места для зрителей, тренажерный зал, раздевалки. Сейчас здесь занимается более 300 ребят. Все дети с 10 лет тренируются бесплатно, их обучают 10 опытных педагогов.

Напомним, программа "Время героев" направлена на развитие управленческого потенциала участников СВО. За время участия Виктор Квасов многое узнал о работе различных отраслей, представленных в Тюменской области.

Виктория Макарова