Восстановление лесов - важнейшая государственная задача, считают участники Национального лесного форума

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Законодательное регулирование работы по восстановлению лесов стало одной из важнейших тем для обсуждения на дискуссионной площадке "Лесное законодательство в действии" в рамках регионального этапа Национального лесного форума, который состоялся в Тюмени 11 и 12 апреля.

Стратегическая задача по выявлению требующих лесовосстановления земель будет решена в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", рассказал и.о. директора ФБУ "Рослесозащита" Павел Попов, выступая перед участниками дискуссии. Для этого будут использоваться данные дистанционного зондирования Земли, полученные российскими космическими аппаратами, а также аэрофотоснимки. Уже разработана и апробирована технология производства работ.

"Цель нашей работы - обеспечить стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. За последние пять лет фонд лесовосстановления в нашей стране увеличился на 1,3 миллиона гектаров и составляет сегодня около 33 миллионов гектаров. К концу 2019 года мы обследуем порядка семи процентов земель, требующих лесовосстановления", - отметил Павел Попов. К концу 2021 года этот показатель составит уже 40%. К 2024 году будет получена полная информация о землях, на которых должны быть проведены лесовосстановительные работы.

Для успешной работы по лесовосстановлению потребуется значительно увеличить объемы производства посадочного материала с закрытой корневой системой, отметили участники дискуссии. Его использование позволяет продлить сроки проведения работ по посадке леса с трех-четырех недель до четырех-пяти месяцев. Сегодня такой посадочный материал, отличающийся высокой приживаемостью, выращивается только в 14 регионах страны.

Региональный проект "Сохранение лесов" реализуется и в Тюменской области. О том, каких результатов предстоит добиться, рассказал начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов областного департамента лесного комплекса Олег Турнаев. По данным на начало 2019 года в регионе общая площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 62,3% от площади вырубленных и погибших лесов. К 2024 году этот показатель необходимо довести до ста процентов. Планируется также значительно сократить ущерб от лесных пожаров и увеличить количество выращиваемого посадочного материала.

Тюменская область предлагает на уровне федерального законодательства установить ответственность для тех, кто не исполняет требования по компенсационному лесовосстановлению. Кроме того, ввиду дефицита лесопосадочного материала с закрытой корневой системой предлагается за счет федерального бюджета создать сеть современных лесосеменных центров.

Партнер Strategy Partners, руководитель практики "ТЭК и ресурсы" Андрей Заутер посвятил свое выступление созданию региональных точек экономического роста в рамках стратегии развития лесного комплекса до 2030 года.

"В Советском Союзе лесопромышленный комплекс давал в бюджет страны гораздо больше, чем сейчас. Но за последние два года наша лесная отрасль продемонстрировала колоссальный рост. Предполагается, что к 2024 году экспорт несырьевой продукции лесной промышленности возрастет в два раза", - отметил он. Но, к сожалению, есть и серьезные проблемы - сегодня экономическая выгода от одного кубометра леса в нашей стране в три-четыре раза меньше, чем в передовых зарубежных странах.

"Точки роста в лесном комплексе необходимо формировать с учетом региональной специфики. Понятно, что в Тюменской области это производство березовой фанеры", - сказал докладчик. Хорошие перспективы есть у предприятий по переработке макулатуры в брикеты вторичного волокна, которые пользуются высоким спросом у производителей картона. Инвесторы, которые возьмутся за создание таких предприятий, могут получить комплексную господдержку на федеральном и региональном уровнях.

Оживленную дискуссию вызвали выступления представителей нефтегазовой отрасли, посвященные компенсационному лесовосстановлению. Заместитель начальника управления по землепользованию компании "Сургутнефтегаз" Разиф Риянов и начальник управления землепользования и маркшейдерских работ предприятия "РН-Юганскнефтегаз" Евгений Шатилов высказали консолидированную точку зрения - этой работой должны заниматься профессионалы-лесники, а в обязанности нефтяников и газовиков входит лишь выделение финансовых средства. Однако Минприроды, ссылаясь на действующее законодательство, не разделяет такую позицию.

С большим интересом участники дискуссии выслушали выступление профессора кафедры "Технология и оборудование лесного комплекса" Якутской государственной сельскохозяйственной академии Игоря Григорьева, посвященное проблемам и перспективам развития сети лесовозных дорог в России.

Лесовозные дороги в стране практически не строятся с советских времен. Хотя они могли бы быть включены в муниципальные и региональные дорожные сети, став дополнительной базой для экономического и социального развития территорий, считает ученый. "Проектировать сеть лесовозных дорог должно государство. Потому что лесозаготовитель уйдет, а дороги останутся", - подчеркнул он.

Председатель общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", заместитель председателя общественно-делового совета национального проекта "Экология" Рашид Исмаилов подчеркнул, что реализация нацпроекта должна быть обеспечена научно-экспертным сопровождением. Очень большое значение имеют обязательный общественный контроль и социологическая оценка результатов.

"Для этого "Российское экологическое общество" формирует экспертную сеть. В регионах мы создаем опорные площадки на базе научно-исследовательских институтов и федеральных университетов. Вся работа в рамках национальных проектов направлена на улучшение качества жизни людей. Поэтому экологическую активность наших граждан нужно поощрять", - подчеркнул Рашид Исмаилов.

Напомним, Национальный лесной форум проходит под эгидой Государственной думы РФ при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его следующие этапы состоятся с 22 по 23 апреля в Перми, со 2 по 3 июня - в Якутске, с 4 по 5 июля - в Сыктывкаре, со 2 по 3 сентября - в Красноярске. Завершится форум в Москве 13 сентября.

Евгений Бабенко