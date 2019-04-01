Экотуризм - один из стимулов развития регионов, считают эксперты лесного форума

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Далее в сюжете Три тюменских предприятия признаны лучшими лесопользователями России

О развитии экотуризма без ущерба для биоразнообразия говорили эксперты на очередном этапе Национального лесного форума в Тюмени 12 апреля.

Форум походит под эгидой Государственной думы Федерального собрания РФ и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологи и Федерального агентства лесного хозяйства.

На площадке "Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании" заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Ольга Кревер рассказала об одном из федеральных проектов Минприроды - "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", на исполнение которого выделено более 6 млрд рублей. В частности, благодаря его реализации в России должно появиться 24 новых особо охраняемых природных территории (ООПТ), общая площадь ООПТ должна увеличиться не менее чем на 5 млн га, а количество их посетителей должно вырасти минимум на 4 млн человек в год.

Отдельно Ольга Кревер остановилась на проблеме совершенствования нормативно-правовой базы и подготовке кадров. Разработать самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт и внедрить его эксперты намерены в МГУ и Казанском федеральном университете, который еще в годы СССР выпускал специалистов в области заповедного дела. Кроме того, в федеральном проекте предусмотрено привлечение частного капитала для строительства объектов экотуризма в национальных парках, разработка и корректировка существующих корпоративных стандартов для снижения негативного воздействия бизнеса на окружающую среду и создание грандиозного информационного ресурса, который включал бы в себя все базы данных, реестры и кадастры в сфере сохранения биоразнообразия.

"Компаниям постоянно приходится запрашивать информацию о том, можно ли в границах лицензионного участка вести добычу или же есть ограничения. Этих данных вы нигде не найдете, придется обращаться в Минприроды, а Минприроды рассчитывает это на пальцах. Наша заповедная система пережила столетний юбилей, она выполняет свои задачи, но другой вопрос, какими темпами, сколько сил на это тратится и насколько она эффективна. Надо использовать современные технологии", - подчеркнула Ольга Кревер.

Комментируя ситуацию в Тюменской области, директор регионального департамента экологии и недропользования Жанна Злобина пояснила, что экологический каркас субъекта составляют 100 ООПТ, из них два заказника федерального значения, 36 региональных, 61 памятник природы регионального значения и экологический полигон. Общая площадь особо охраняемых природных территорий - около 900 тыс. га, или 5% от всей территории области. По словам Жанны Злобиной, у ее ведомства есть цель через пять-десять лет увеличить этот показатель до 19%. Из уникальных природных территорий в качестве примера она назвала минеральные озера в Бердюжском районе, которые не уступают по составу Мертвому морю.

Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых объектов "Наш фонд" Ольга Бандалова уверена, что развитие инфраструктуры экотуризма - это не только дополнительный источник внебюджетного финансирования ООПТ и повышения уровня экологической грамотности людей, но и мощный стимул для социально-экономического развития региона.

"Инфраструктура экотуризма в мире приносит около одного миллиарда долларов в день. Россия - на пятом месте по потенциалу развития экотуризма, потому что в стране много малонаселенных территорий. Однако доля внутреннего экотуризма - менее одного процента", - сообщила она. Эксперт назвала в числе основных задач для развития этого направления взаимодействие всех заинтересованных сторон, создание инфраструктуры, работу с социально-экономическим благополучием жителей прилегающих территорий, смысловое наполнение продукта и его продвижение, а также эффективный менеджмент.

Ольга Бандалова заверила: местных жителей стоит буквально подтолкнуть, помочь им микрогрантами, и они сами много чего сделают для развития туристического потенциала региона. Это не только сэкономит бюджетные средства, но и инициирует создание малых предприятий, повысит социально-экономическую стабильность территории, а значит - понизит уровень браконьерства и других запрещенных промыслов, снизит отток населения из села. В качестве положительного примера она отметила пилотный проект на землях, прилегающих к национальному парку "Бикин" в Приморье, где сотрудники парка вместе с местными жителями пишут проекты, подают заявки на гранты и разрабатывают инфраструктуру.

В числе проблем, мешающих развитию экотуризма, Ольга Бандалова назвала недоработку законодательства в области государственно-частного партнерства в природопользовании. Также нужны система регулирования нормативов по строительству на особо охраняемых природных территориях и методика определения туристско-рекреационной емкости ООПТ.

Напомним, Национальный лесной форум – это первая в России мобильная площадка для диалога федеральной власти с представителями разных сфер лесопользования, на которой обсуждаются законодательные инициативы, необходимые для внесения в Государственную думу, а также мониторинг правоприменительной практики.

Следующие этапы Национального лесного форума в 2019 году пройдут в Перми (с 22 по 23 апреля), Якутске (2-3 июня), Сыктывкаре (4-5 июля), Красноярске (2-3 сентября) и Москве (13 сентября).

Дарья Казакова