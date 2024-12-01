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Четыре народные дружины патрулируют улицы Тюмени

Общество, 19:11 19 декабря 2024

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

27 отрядов народных дружинников общей численностью в 212 человек, в том числе 30 казаков, патрулируют улицы Тюмени.

Об этом рассказал директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц.

Встречу с представителями УМВД, депутатского корпуса и профильного департамента провёл глава Тюмени Максим Афанасьев.

Всего в городе созданы четыре дружины, по одной в каждом административном округе, и одна Казачья народная дружина.

Участники народной дружины патрулируют в областном центре парки, скверы, железнодорожный вокзал, пешеходную улицу Дзержинского, лесопарк имени Ю.А. Гагарина.

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# дружинники

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