Четыре народные дружины патрулируют улицы Тюмени
Общество, 19:11 19 декабря 2024
| Фото: Администрации Тюмени
27 отрядов народных дружинников общей численностью в 212 человек, в том числе 30 казаков, патрулируют улицы Тюмени.
Об этом рассказал директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц.
Встречу с представителями УМВД, депутатского корпуса и профильного департамента провёл глава Тюмени Максим Афанасьев.
Всего в городе созданы четыре дружины, по одной в каждом административном округе, и одна Казачья народная дружина.
Участники народной дружины патрулируют в областном центре парки, скверы, железнодорожный вокзал, пешеходную улицу Дзержинского, лесопарк имени Ю.А. Гагарина.