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Должник по штрафам попал в "Паутину" в Тюменском районе

Происшествия, 19:59 19 декабря 2024

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Задержать злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД помогла автоинспекторам система "Паутина".

Инспекторы полка ДПС остановили автомобиль "ГАЗ" на 177 км автодороги Курган - Тюмень в Тюменском районе.

40-летний водитель накопил задолженность по штрафам за 62 нарушения ПДД на сумму более 59 тыс. рублей.

Из-за несвоевременной оплаты штрафов судебные приставы назначили дополнительно 98 тыс. рублей исполнительского сбора.

Поскольку автовладелец не смог оплатить все штрафы и сбор, на его автомобиль наложен арест.

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