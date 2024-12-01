Должник по штрафам попал в "Паутину" в Тюменском районе
Происшествия, 19:59 19 декабря 2024
| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
Задержать злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД помогла автоинспекторам система "Паутина".
Инспекторы полка ДПС остановили автомобиль "ГАЗ" на 177 км автодороги Курган - Тюмень в Тюменском районе.
40-летний водитель накопил задолженность по штрафам за 62 нарушения ПДД на сумму более 59 тыс. рублей.
Из-за несвоевременной оплаты штрафов судебные приставы назначили дополнительно 98 тыс. рублей исполнительского сбора.
Поскольку автовладелец не смог оплатить все штрафы и сбор, на его автомобиль наложен арест.