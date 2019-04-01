Три тюменских предприятия признаны лучшими лесопользователями России
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Три тюменских предприятия лесной отрасли удостоены премии Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" в номинации "Лучшие лесопользователи". Торжественная церемония награждения состоялась в рамках пленарного заседания регионального этапа Национального лесного форума, который завершил работу в Тюмени 12 апреля.
Обладателями премии "Русский лес" стали компания "Агро-лес", индивидуальный предприниматель Фарук Мухамедьяров и предприятие "Атлант-плюс".
"Наша ассоциация - общественная организация. Мы считаем важным привлекать внимание к достойным предприятиям лесной отрасли. Именно для этого и учреждена наша премия. Удостоенные премии "Русский лес" предприятия из Тюменской области отличаются ответственным подходом к работе", - отметил, поздравляя награждённых, вице-президент Национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Сергей Пахалюк.
Напомним, Национальный лесной форум проходит под эгидой Государственной думы РФ при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его следующие этапы состоятся с 22 по 23 апреля в Перми, со 2 по 3 июня - в Якутске, с 4 по 5 июля - в Сыктывкаре, со 2 по 3 сентября - в Красноярске. Завершится форум в Москве 13 сентября.
Евгений Бабенко