Преимущества биржевой торговли рассмотрели на Национальном лесном форуме

Национальный лесной форум 2019 | Фото: ИА "Тюменская линия" Национальный лесной форум 2019 | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тенденции биржевой торговли лесом и лесоматериалами в России обсудили участники сессии "Сколько стоит лес" в рамках второго этапа Национального лесного форума, который проходит в Тюмени 12 апреля.

Прозрачность ценообразования и эффективность продаж на рынке лесной отрасли повысит товарно-сырьевая биржа, убежден управляющий директор АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы в среднем цены на базе продажи были примерно одинаковыми, не включая в стоимость затраты на логистику. Так получаем чистую цену. Она станет базисом эффективности всей отрасли в целом", – заявил спикер.

Товарно-сырьевая биржа создана по поручению президента России Владимира Путина в 2014 году - пилотным регионом стала Иркутская область. На биржу вошли представители Красноярского, Приморского и Пермского краев, Бурятии, Кировской, Новгородской областей. Основная цель данной структуры -повышение эффективности лесной отрасли. В 2018 году участники впервые преодолели планку торгов в один миллион кубометров. Исторический рекорд российской биржи леса преодолели уже в первом квартале 2019 года: за январь-апрель на площадке реализовано 1 млн 644 тыс. кубометров леса.

"Россельхозу дано поручение реализовывать через биржевые торги около 12 миллионов кубов леса", – сказал Алексей Рыжиков.

В 2019 году на первую строчку по объемам продажи леса на бирже вышел Красноярский край. Он обогнал Удмуртию, которая являлась лидером по объему торгов на бирже леса в 2018 году. "Благодаря торгам теперь цена на удмуртский лес варьируется на уровне 100 рублей – это демонстрирует эффективность биржевого рынка по части формирования ценовых индикаторов. Что увеличит доходность, как участников торгов, так и государства. Биржа в первую очередь старается завести на рынок гослесхозы", - уточнил Алексей Рыжиков.

Благодаря бирже стоимость лесного сырья выросла, в некоторых регионах до 7 раз. Уровень роста зависит от того, насколько активно региональные власти занимаются вопросами по развитию лесной отрасли. Соглашения о сотрудничестве подписаны с руководством 16 регионов. На очереди заключение соглашений с правительствами Нижегородской, Вологодской, Костромской, Владимирской областей, республик Коми и Саха (Якутия) и Тюменской области.

СПбМТСБ инициирует изменения в ст. 72 Лесного кодекса. Представители биржи считают необходимым обязать арендаторов лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализовывать часть продукции на биржевых торгах – это увеличит ликвидность. Такой метод стимулирования рынка успешно работает в Беларуси и ряде других стран. Биржа подала проект на рассмотрение в Госдуму РФ.

Нелегальные схемы реализации древесины нивелирует Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины ("ЛесЕГАИС"). Этот элемент контроля за оборотом лесоматериалов будет интегрирован с системами биржевой торговли, информационными системами правоохранительных органов и таможенной службы. "ЛесЕГАИС" позволит предоставить всю сопроводительную документацию в электронном виде, в том числе деклараций, что в значительной степени упростит действующий механизм.

СПбМТСБ предлагает изменить или отменить квоты на вывоз леса, проект передан на рассмотрение Госдуму. Перемены реформируют экспорт: например, российского "кругляка" и пиломатериалов из Забайкалья в Китай.

"60 процентов пиломатериалов уходит в Китай – из-за их особенностей законодательства лесного комплекса. При этом Китайская Народная Республика выступает крупнейшим импортером круглого леса и пиломатериалов в мире", – подчеркнула директор центра внешнеэкономической деятельности торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт в своем докладе.

Главным экспортером леса является Иркутская область. В 2018 году из страны вывезли продукции на сумму более 11 млрд. долларов. При этом более 38 % российской продукции ушло в Восточную Азию, 20 % – в страны СНГ, остальное – в Западную и Восточную Европу. Около 60 % всего объема леса и лесоматериалов уходит в КНР, Финляндию, Узбекистан, Японию и Египет.

Второй этап Национального лесного форума проходит в Тюмени 11 и 12 апреля под эгидой Государственной думы и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологи и Федерального агентства лесного хозяйства. Третий этап форума пройдет в Перми 22-23 апреля 2019 года.

Ирина Ромашкина