Эксперты: тюменский опыт сохранения городских лесов может стать примером для других регионов

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Более 400 участников из 13 субъектов РФ собрал этап Национального лесного форума в Тюмени 11 и 12 апреля. Он является мобильной площадкой для открытого живого диалога федеральной власти с регионами, представителями разных сфер лесопользования, общественных организаций, бизнес-сообщества. Его участники обсуждают проблемы правоприменительной практики, выдвигают законодательные предложения. Форум проводится под эгидой Государственной думы ФС РФ и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологи и Федерального агентства лесного хозяйства.

На площадке "Лес и природа города" говорили о создании вокруг крупных промышленных центров в регионах зеленого щита, сохранении и установления статуса городских лесов и создании комфортной экологической среды для жителей.

Модератор площадки, директор института естествознания Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина Алексей Емельянов рассказал о проекте по модернизации подходов к изменению городской среды, зеленых зон. Как пояснил автор проекта, институт на основе десятилетних исследований разработал систему оценки состояния зеленых территорий, и пять этапов экореновации таких природоподобных зон. "Мы проверили все парки Тамбова и самый оптимальный вариант по экологической реновации "Южного" парка заявили на конкурс в Фонд президентских грантов. После победы в феврале 2019 года мы приступили к его реализации. Помимо того, что наша идея получила финансовую поддержку правительства, нашим опытом заинтересовались другие регионы. В апреле к нам обратилась администрация Краснодара, где планируют создавать зеленый щит вокруг города", - рассказал Алексей Емельянов.

Участники площадки обсудили проблему терминологии. Как отметила заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова, закон не прописывает четкого определения городских лесов, при этом понятие является межотраслевым - его применяют и в градостроительстве, и в лесопользовании, и в земельных отношениях. Это одна из причин низкой активности органов исполнительной власти в регионах Уральского федерального округа по разграничиванию и обеспечению сохранности зеленых зон и городских лесов.

По мнению Винокуровой, Тюменская область может послужить примером того, как преодолевать трудности терминологии и воплощать в жизнь крупнейшие проекты по озеленению.

Таким примером стал лесопарк "Гилевская роща" в Тюмени. Заместитель главы администрации города Павел Перевалов подробно рассказал о том, с чего стоит начинать работу на нормативном уровне, какие трудности могут встретиться и как их решить. "Дело в том, что далеко не все территории, где растут деревья, носят статус городских лесов, но определенная природная среда существует и за ней нужен уход. В Тюмени есть обширная программа, по которой с учетом проведенных среди населения опросов намечена работа по обустройству скверов, парков и других мест, где необходимо благоустройство именно зеленой зоны. И по нашему опыту могу сказать, что начинать нужно благоустройство с оформления права собственности", - добавил, презентуя проект, Павел Перевалов.

Вопрос о привлечении к такого рода проектам средств инвесторов задал тюменцу инициатор форума, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Как он отметил, не каждый регион способен вложить в обустройство парка на радость жителям около полумиллиарда рублей. Как ответил представитель городской администрации, со многими предприятиями, организациями в Тюмени заключаются договоры, в рамках которых компании на определенных территориях занимаются благоустройством.

Во время форума участники смогли посмотреть город и посетить парк "Гилевская роща". Алексей Емельянов как один из экспертов высоко оценил проделанную работу. "За 40 минут прогулки мы не увидели каких-либо признаков дегрессии, когда при вмешательстве людей природа приходит в менее устойчивое состояние. Его планировании было сделано грамотно, рекреационная емкость, о которой так много говорят и которую сложно оценить, была рассчитана правильно. Мы сегодня больше говорили о том, как установить статус городским лесам, но на самом деле это не главное. Что потом? Как с умом подойти к вопросу сохранения природной обстановки и интересов жителей. Это вопрос волнует все регионы, особенно где всерьез подошли к вопросу создания зеленых щитов, рекреационных зон. После форума я с уверенностью буду предлагать обратить внимание и на пример тюменцев", - подытожил модератор площадки.

Яркие проекты, представленные на площадке, показали, что успех возможен при наличии инициативы и хорошего диалога. Дальнейшее обсуждение самых насущных вопросов с участием новых регионов, спикеров и слушателей продолжится на следующих этапах форума. Напомним, их в 2019 году будет еще пять: в Перми с 22 по 23 апреля, Якутск с 2 по 3 июня, Сыктывкаре с 4 по 5 июля, Красноярске с 2 по 3 сентября и Москве 13 сентября.

Ирина Кургузова