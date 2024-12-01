Резиденцию Деда Мороза откроют в Тобольске 25 декабря

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Резиденцию Деда Мороза откроют в Доме народного творчества в Тобольске 25 декабря. Начало — в 16 часов 30 минут.

"В этот день резиденция проработает до 20 часов. Я буду там лично находиться. Проведем праздничные мероприятия. Поступило интересное предложение поучаствовать в качестве Деда Мороза. Подумаем над этой инициативой", — рассказал глава города Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале.

Резиденция будет работать ежедневно до Нового года. Посетить ее тоболяки могут и 31 декабря.

Отметим, ранее резиденцию сказочного волшебника открывали в Тобольске в Александровской галерее. В этот раз место встречи с Дедом Морозом решили перенести на ул. Семакова, 14.

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Инна Пахомова