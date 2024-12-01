Глава СК поставил на контроль проверку нарушения прав жителей посёлка Винзили в Тюменской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в п. Винзили Тюменской области.
Информация о нарушении была размещена в аккаунте приёмной председателя СК в социальной сети ВКонтакте.
Сообщается, что с 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма.
Однако позднее строение было переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении.
В настоящее время граждане, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и ветераны боевых действий, опасаются лишиться единственного жилья.
В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.
Председатель СК РФ поставил ход проверки на контроль и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.