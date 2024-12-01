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Глава СК поставил на контроль проверку нарушения прав жителей посёлка Винзили в Тюменской области

Общество, 18:44 19 декабря 2024

Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области | Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в п. Винзили Тюменской области.

Информация о нарушении была размещена в аккаунте приёмной председателя СК в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что с 1990-х годов граждане проживают в квартирах, предоставленных им государством на основании договоров пожизненного найма.

Однако позднее строение было переведено в статус нежилого, а жильцам поступили требования о выселении.

В настоящее время граждане, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и ветераны боевых действий, опасаются лишиться единственного жилья.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Председатель СК РФ поставил ход проверки на контроль и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом решении.

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# проверка , Следственный комитет РФ

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