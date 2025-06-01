Александр Моор встретился с участниками проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

С участниками проекта "Боевой кадровый резерв" встретился губернатор Тюменской области Александр Моор 25 июня. Все они прошли тестирование и онлайн-собеседования. Настало время очного этапа. Глава региона напутствовал ветеранов СВО и отметил, что каждый может состояться на новом для себя поприще.

"Мы исходим из того, что в ходе образовательного модуля, который будет идти целый год, включая стажировки, большую работу с наставниками, определим для каждого участника индивидуальный трек профессионального развития. На старте у каждого из них свои ожидания. Хорошие, талантливые и амбициозные управленцы, патриоты нужны в самых разных сферах нашей жизни", - отметил глава региона.

В качестве вариантов, где могут состояться выпускники проекта, - государственное, муниципальное управление, общественная деятельность, законотворчество, представление интересов земляков. По словам Александра Моора, в дальнейшем регион будет поддерживать участников программы.

"Наставничество не заканчивается после образовательного модуля. В дальнейшем для профессионального роста ветеранов СВО могут быть организованы короткие интенсивы. Желаю всем верить в себя и успех", - сказал губернатор.

Глава региона также отметил ключевые моменты из истории региона и провел параллели с современностью. Так, торговые пути, которые прокладывали тюменские купцы были ориентированы на Восток, что происходит и в наше время. Среди ключевых событий в развитии региона он назвал становление нефтегазоносной Западно-Сибирской провинции, туризма, сельского хозяйства, сотрудничества юга Тюменской области и автономных округов.

Участники проекта продемонстрировали Александру Моору и членам общественного совета "Боевого кадрового резерва" навыки работы в команде. За 10 минут шесть групп составили перечни главных качеств успешной управленческой команды. Это ценности, амбиции, знания, компетенции, военные навыки, которые могут пригодиться в управлении. Каждый из написанных пунктов надо было обосновать. По оценке Героя России Рустама Сайфуллина, если в каждом из участников будет хотя бы треть от представленных ими качеств, то успех обеспечен.

"Проект больше, чем вам кажется. Уже не важно, попадете вы в программу или нет. Вы все познакомились и дальше будете общаться, поддерживать друг друга. Здесь и плечо товарища, и помощь, и взаимовыручка", - подчеркнул член общественного совета проекта.

Ветеран специальной военной операции Алексей Пешков добровольцем ушел защищать интересы Родины. После возвращения домой в Ишимский район он стал социальным координатором в фонде "Защитники Отечества".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Главным моим мотиватором к участию в проекте "Боевой кадровый резерв" стало желание развивать патриотическое воспитание. Такая идея появилась ещё лет десять назад. Хочется делится своей житейской мудростью, опытом. Благодаря фонду я занялся этим направлением и планирую развиваться дальше. Именно благодаря проекту обретаю необходимые для этого компетенции", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" Алексей Пешков.

Он уже прошел обучение от Росмолодежи. А в будущем хочет возглавить структуру, которая занимается развитием патриотизма в молодежной политике.

Ещё один ветеран специальной военной операции Юрий Трекущенко из Аромашевского района поделился, что его жизнь после СВО изменилась кардинально. И проект стал продолжением изменений.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Это уникальный шанс, который нам дало правительство Тюменской области, снова служить своему Отечеству. Быть полезными уже здесь, на "гражданке". Мотивировало ещё то, что я смогу помогать братьям по оружию, которые будут возвращаться домой, быть для них примером. Что я не опустил руки, двигаюсь вперёд", - уточнил он.

До СВО мужчина жил в Тюмени, а после возвращения, решили с супругой переехать на ее малую Родину. Здесь Юрий Трекущенко трудится в учреждении культуры и воспитывает сына. По окончании проекта хочет работать в культуре и спорте на муниципальном уровне и быть общественником. Желание, а главное настрой для этого есть.

Владислав Косарев, являясь ветераном СВО, уже восемь лет работает инструктором военно-патриотического клуба. Получает высшее образование по специальности "Государственное и муниципальное управление".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Благодаря проекту смогу повысить свои знания и навыки. В мирной жизни провожу уроки мужества и участвую в массовых мероприятиях. Мы проводили концерт во Дворце культуры "Нефтяник", посвященный памяти наших героев, акцию "Свеча памяти" 22 июня. От проекта жду знакомства с наставниками. Хочу получить знания и опыт общения с выдающимися личностями Тюменской области", - добавил ветеран.

Отметим, что к очному этапу допустили более 100 ветеранов СВО. Обучение начнется в августе. В течение года участники проекта будут изучать образовательную программу по специальности "Государственное и муниципальное управление". Их ждет работа с наставниками, множество новых знаний и стажировки.

Оксана Корнеенкова