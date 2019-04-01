Итоги регионального этапа Национального лесного форума подвели в Тюмени

леснойфорум.рф леснойфорум.рф

Меры по совершенствованию лесного законодательства, перспективы дальнейшего развития отечественного лесопромышленного комплекса и повышения его инвестиционной привлекательности, использование городских лесов для создания комфортных условий для жизни людей, механизмы взаимодействия власти, бизнеса и общества и актуальные направления рационального природопользования обсудили участники регионального этапа Национального лесного форума, который прошел в Тюмени 11 и 12 апреля.

"Вопросы, обсуждавшиеся на форуме, важны для каждого жителя России. Я благодарю губернатора и правительство Тюменской области за радушный прием и очень качественную организацию нашей работы", - обратился к участникам пленарного заседания председатель оргкомитета Национального лесного форума, глава комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов рассказал участникам пленарного заседания об опыте развитии движения школьных лесничеств. В регионе действуют 57 школьных лесничеств, в работе которых участвуют около 1 тыс. учащихся. Юные тюменские лесники активно участвуют во всероссийских конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места.

Движение школьных лесничеств получает активную поддержку со стороны региональных органов власти и бизнеса. Основной спонсор - предприятие "РН-Уватнефтегаз". В эту работу включится и фанерный комбинат "Свеза". Тюменская область предлагает предоставлять воспитанникам школьных лесничеств льготные баллы при поступлении в профильные учебные заведения.

Анализ экспортного потенциала предприятий лесного комплекса стал темой выступления президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина. Тюменская область пока не входит в число регионов-лидеров по объемам экспорта лесной продукции, отметил он. Этот показатель в регионе составляет 46 млн долларов США. Президент областной Торгово-промышленной палаты напомнил предпринимателям о действующих в Тюменской области и стране эффективных механизмах господдержки экспорта.

"В число основных мировых трендов входит такая продукция предприятий лесного комплекса, как стройматериалы для деревянного домостроения, ламинированные изделия, экологичная упаковка - гофрокартон, крафтовая бумага. Эти направления должны лечь в основу развития лесной промышленности в Тюменской области", - считает Эдуард Абдуллин.

Модераторы дискуссионных площадок "Лесное законодательство в действии", "Сколько стоит лес", "Лес и природа города" и "Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании" подвели итоги состоявшихся обсуждений.

"Дискуссия показала большую заинтересованность участников форума в совместной работе. Было много критических замечаний, прозвучали очень дельные предложения, которые мы будем внимательно изучать", - отметила модератор площадки "Лесное законодательство в действии", первый заместитель председателя Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Конструктивные предложения участников форума, прозвучавшие на дискуссионных площадках, войдут в итоговые документы форума, которые будут направлены в органы исполнительной и законодательной власти страны.

Напомним, Национальный лесной форум проходит под эгидой Государственной думы РФ при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его следующие этапы состоятся с 22 по 23 апреля в Перми, со 2 по 3 июня - в Якутске, с 4 по 5 июля - в Сыктывкаре, со 2 по 3 сентября - в Красноярске. Завершится форум в Москве 13 сентября.

Евгений Бабенко