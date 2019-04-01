Следователь Александр Кубляков встретится с жителями Омутинского района

Жители Омутинского района могут обратиться к руководителю следственного управления Тюменской области Александру Кублякову. Прием граждан состоится 19 апреля с 12 до 13 часов в здании администрации района.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, в приеме граждан примет участие глава Омутинского муниципального района Виктор Воллерт.

Желающим прийти на личный прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия, а также заявление с изложением существа вопроса.

Личный прием осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам: 8 (3452) 62-16-63, 62-15-93 (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области). Оставить контактную информацию можно на нашем сайте в разделе "Интернет-приемная".

Прием состоится по адресу с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78 "а", здание администрации.