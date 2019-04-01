Семерых ишимцев привлекли к ответственности за сжигание сухой травы

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Семь человек привлечены к административной ответственности за выжигание сухой травы и разведение костров на территории Ишима и Ишимского района. В регионе проходит профилактическая операция "Лето", сообщает МЧС Тюменской области.

С начала марта обследовано 2 тыс. 426 территорий индивидуальных жилых домов и садоводческих участков, в ходе которых 2 тыс. 955 жителей обучены мерам пожарной безопасности.

В рамках профилактической операции проведено 23 схода граждан в сельских населенных пунктах и в садово-огороднических товариществах, с охватом 840 человек.

Областное МЧС напоминает об ответственности за действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима. В соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, нарушения требований пожарной безопасности влекут предупреждение или наложение административного штрафа.

Штраф для граждан в размере от 2 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 6 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс. рублей.