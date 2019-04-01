Синоптики прогнозируют похолодание и снег в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 9 градусов и снег ожидаются в Тюмени в ближайшую неделю, с 15 по 21 апреля.

По данным центра Фобос, в начале недели благодаря антициклону в регионе будет солнечно, но к середине периода погода испортится. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 6 градусов, в ненастные дни будет немного прохладнее.

В Тюмени 15 апреля ожидается плюс 6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 7.

16 апреля днем пройдет снег, а дневная температура воздуха не превысит плюс 2 градусов. 17 апреля осадки маловероятны, днем ожидается до минус 3 градусов.

18 апреля потеплеет до плюс 3 градусов, а 19 апреля возможен дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 5.

Еще теплее будет в выходные 20 и 21 апреля. Несмотря на возможный дождь, в областном центре будет тепло – до плюс 10 градусов днем.

Любовь Голышева