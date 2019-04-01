Тюменские школьники развивают оздоровительный туризм

| Фото: Tyumen Case School во ВКонтакте | Фото: Tyumen Case School во ВКонтакте

Школьники разработали предложения по развитию оздоровительного туризма в регионе на площадке "Точка кипения – Тюмень" в тюменском технопарке 13 апреля, сообщают организаторы.

В рамках VI чемпионата "Tyumen Case School" тюменские школьники решали кейс о развитии оздоровительного туризма в регионе. За первенство боролись 50 участников из шести школ. Победители определились по сумме баллов от экспертов и группы поддержки в социальной сети в Вконтакте.

Экспертами выступили представители департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также Студенческого совета Тюменской области и Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия".

Победителями встречи эксперты единогласно назвали команду "Огонек" школы № 92 Тюмени. Второе место заняли "Искусствоведы", школы № 9 Тюмени, на третьем месте команда "Яркий интеллект", гимназия № 12 Тюмени. Лучшей командой, по мнению участников онлайн-голосования, стала команда "Лига справедливости". По итогам мероприятия четыре команды приглашены к участию в финале проекта "Tyumen Case School".

"Сase Battle – это новый формат для школьников. Сегодня мы предложили ребятам тему оздоровительного туризма и услышали много интересных идей, которые при должном внимании и подготовке вполне могут быть реализованы. Ребята достойно справились с заданием. Уверена, в финале чемпионата "Tyumen Case School" они дадут еще больше энергии и креатива", – рассказала руководитель проекта Инна Корсун.