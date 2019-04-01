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В Тюмень прибудет Добропоезд

Общество, 08:40 17 апреля 2019

www.dobrofiz.ru | Фото: www.dobrofiz.ru

Тюмень присоединится к Всероссийской акции "Добропоезд-2019". В рамках мероприятия Добропоезд прибудет в областной центр 22 апреля.

Как отмечается на сайте Добровольного физкультурного союза, проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения людей с особенностями физического и интеллектуального развития, повышение уровня их социальной, психологической и физической адаптации в обществе.

По словам инициатора проекта, глава Добровольного физкультурного союза Ирины Слуцкой, в поезде поедут люди, которые смогли преодолеть свой недуг, свой страх и найти себя. Своим примером они покажут, как найти выход из сложной ситуации, с чего начать, куда и как пойти.

"Есть люди, у которых ограничены физические или интеллектуальные возможности. Мы считаем, что никакие физические или умственные недостатки не могут помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, добиваться поставленных целей, творить, быть успешным. Поэтому хотим помочь тем, кто верит в себя, не перестал мечтать и стремиться к лучшему", — отметила она.

Железнодорожный тур по городам России стартует в Москве 16 апреля. Маршрут Добропоезда пройдет через Тамбов, Пензу, Уфу, Челябинск, Омск, Тюмень, Пермь, Киров и Нижний Новгород. Финиширует акция 26 апреля в Москве.

В рамках проекта в городах-участниках пройдет форум безграничных возможностей "Моя история успеха". Запланирована выставка достижений отечественных и зарубежных производителей, разработчиков оборудования для людей со специальными потребностями, услуг медицинских реабилитационных центров и профилакториев, а также специальных программ туристических компаний и общественных инвалидных организаций и фондов.

Гости также посетят учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры по программе "Доступная среда". Состоятся мастер-классы по адаптивному фитнесу, по адаптивной физкультуре для родителей детей с ДЦП. Будет работать школа для пациентов с сахарным диабетом.

Акция реализуется в рамках Всероссийского социального проекта "Мы есть" с использованием средств президентского гранта.

Любовь Голышева

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# инвалиды , социальная поддержка

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