Пенсионный фонд: обязательства по пенсионному обеспечению в регионе выполнены в 2018 году

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Обращения от избирателей по поводу незаконного перевода их пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, поступают депутатам Тюменской областной думы. Вопрос о мерах противодействия мошенникам и помощи пострадавшим поднял депутат Михаил Селюков на очередном заседании законодательного органа региона.

Заместитель управляющего отделения ПФР по Тюменской области Виталий Левенков подтвердил такие случаи. Он рассказал, что о смене НПФ жители региона узнавали из уведомлений пенсионного фонда. Мошенники действовали без ведома клиентов, при этом при досрочном (чаще 1 раза в 5 лет) изменении страховщика люди теряли инвестиционный доход.

"Мы помогаем гражданам, предоставляем по запросу документы - договор, заявления, чтобы они могли обращаться в правоохранительные органы и признавать переходы незаконными. В большинстве случаев мы эту информацию направляем в НПФ, которые начинают работать с гражданами по урегулированию конфликтных ситуаций. Знаю, что они возмещают потери по инвестиционному доходу", - сказал Виталий Левенков.

Он отметил, что на учете в региональном отделении ПФР состоят почти 404 тыс. получателей пенсий. В 2018 году обязательства перед ними выполнены, расходы на пенсионное и социальное обеспечение составили 76,2 млрд рублей.

Депутат Юрий Юхневич уточнил, сколько жителей региона в 2019 году выйдут на пенсию позже в связи с повышением пенсионного возраста. По данным Виталия Левенкова, в 2019 году ряды пенсионеров пополнят 13 тыс. человек - почти в 2 раза меньше, чем ожидалось до вступления в силу изменений в пенсионном законодательстве.

Татьяна Ковалева