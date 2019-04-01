Продуктовый магазин в Вагае закрыли из-за антисанитарии

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Деятельность магазина "Продукты" в с. Вагай Омутинского района приостановлена из-за антисанитарии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ходе проведения внеплановой проверки индивидуального предпринимателя Русаковой выявлены нарушения санитарного законодательства в магазине "Продукты".

В нем не соблюдались требования к санитарному содержанию помещения и оборудованию магазина, к реализации пищевых продуктов, в частности, продукция реализовывалась без маркировки, идентифицировать которую было невозможно.

Все эти факты влекут за собой потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Отсутствие условий, предусмотренных санитарными правилами, могут привести к отравлению, распространению массовой заболеваемости потребителей.

Сотрудники ведомства составили протокол о временном запрете деятельности. Протокол и другие материалы дела направлены в Омутинский районный суд для решения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 6.4 КоАП РФ и применении административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

Постановлением судьи деятельность магазина "Продукты" приостановлена на срок 15 суток с 1 апреля 2019 г. Постановление вступило в законную силу.