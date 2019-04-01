Тюменский форум "Семья" стал образовательной площадкой для детей и взрослых

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Семья – самое главное, что есть в жизни человека, и работа "Единой России" направлена на сохранение семейных ценностей. "Крепкая семья" успешно реализуется на протяжении нескольких лет, а совсем недавно, в январе 2019 года, мы запустили новый региональный проект – "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", и его тоже можно назвать семейным.

Об этом заявил первый заместитель председателя областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов в приветствии к участникам IV областного форума для родителей "Семья", который состоялся в Тюмени 13-14 апреля.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", в тюменском технопарке было организовано три образовательных секции для взрослых, 24 мастер-класса и четыре игровых зоны для детей всех возрастов, состоялись шоу-программы, экологические и социальные акции, а также работала зона индивидуальных консультаций. 15 специалистов провели индивидуальные консультации и ответили на вопросы о здоровье детей, диетологии, грудном вскармливании, материнском капитале, льготах, семейном законодательстве.

Андрей Артюхов выразил признательность директору коммуникационного агентства "Пионер", председателю Общественного совета "Крепкой семьи" Полине Гараниной за помощь проекту и вручил ей благодарственное письмо и платок на тему сказки "Конек-горбунок".

Депутат Тюменской областной думы, координатор партпроекта "Крепкая семья" и организатор форума Елена Кашкарова рассказала: "Мы ежегодно стараемся провести мероприятие в таком формате, чтобы каждый его гость, сколько бы лет ему ни было, вынес для себя что-то доброе, полезное, интересное".

Одним из модераторов на форуме стала депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова. Она работала на секции "Психология".

"Важная задача партпроекта - повышение информационной и правовой грамотности родителей и детей. И здесь важно использовать все инструменты. Форум – это дополнительная возможность рассказать мамам и папам о самых актуальных темах в удобном для них формате; общаясь напрямую со специалистами, они получают ответы на волнующие вопросы", - отметила депутат.

О том, что площадка "Семьи" удобна и для консультантов, говорит логопед Ольга Дедик. "Мой рабочий график настолько плотный, что я не могу принять всех, кто нуждается в моей помощи, а форум дает мне и ребятишкам такую возможность. За пять часов работы мне удается проконсультировать 30-35 семей. А это значит, что около 40 ребятишек получают шанс, их родители – вектор на правильное развитие. Иногда важно лишь показать путь, дверь, через которую родителям нужно пройти вместе с ребенком", - рассказала логопед.