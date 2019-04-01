Король ночи приглашал тюменских студентов стать участниками конкурса
Короля ночи из популярного сериала "Игра престолов" можно было увидеть на центральных улицах Тюмени 12 апреля, сообщает Студенческий совет Тюменской области.
Появление лидера белых ходоков состоялось в рамках промо-акций областного студенческого конкурса управленцев "Лидеры 72". Как рассказал руководитель проекта Никита Ямбаков, выбирая героя для акции, организаторы хотели найти сочетание популярного у молодежи героя, обладающего лидерскими качествами и необычной, привлекающей внимание внешностью.
"Король ночи в сериале смог объединить большое количество народа, а умение сплотить, повести за собой, достичь цели – как раз то, что отличает лидера. Доспехи принадлежат тому, кто сыграл тюменского Короля ночи, грим накладывали в течение трех часов, и, судя по реакции встреченных людей, образ удался" - поделился Никита Ямбаков.
По словам руководителя проекта, Король ночи за время своей прогулки возле Строительного института ТИУ на улице Луначарского, институтов ТюмГУ на улицах Ленина и Республики, а также на Цветном бульваре Король ночи пригласил принять участие в конкурсе более 100 студентов. Многие из ребят сфотографировались с киногероем.
Стать участником конкурса могут студенты вузов и ссузов региона от 16 до 30 лет. Победители получат стипендию Студенческого совета, общий фонд которой составляет 600 тыс. рублей и возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях области.
По словам организаторов, заявки принимаются до 24 апреля, проявить свои лидерские качества в конкурсе уже пожелали около 200 человек. Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте Студенческого совета Тюменской области.