Король ночи приглашал тюменских студентов стать участниками конкурса

| Фото: студсовет72.рф | Фото: студсовет72.рф

Короля ночи из популярного сериала "Игра престолов" можно было увидеть на центральных улицах Тюмени 12 апреля, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Появление лидера белых ходоков состоялось в рамках промо-акций областного студенческого конкурса управленцев "Лидеры 72". Как рассказал руководитель проекта Никита Ямбаков, выбирая героя для акции, организаторы хотели найти сочетание популярного у молодежи героя, обладающего лидерскими качествами и необычной, привлекающей внимание внешностью.

"Король ночи в сериале смог объединить большое количество народа, а умение сплотить, повести за собой, достичь цели – как раз то, что отличает лидера. Доспехи принадлежат тому, кто сыграл тюменского Короля ночи, грим накладывали в течение трех часов, и, судя по реакции встреченных людей, образ удался" - поделился Никита Ямбаков.

По словам руководителя проекта, Король ночи за время своей прогулки возле Строительного института ТИУ на улице Луначарского, институтов ТюмГУ на улицах Ленина и Республики, а также на Цветном бульваре Король ночи пригласил принять участие в конкурсе более 100 студентов. Многие из ребят сфотографировались с киногероем.

Стать участником конкурса могут студенты вузов и ссузов региона от 16 до 30 лет. Победители получат стипендию Студенческого совета, общий фонд которой составляет 600 тыс. рублей и возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях области.

По словам организаторов, заявки принимаются до 24 апреля, проявить свои лидерские качества в конкурсе уже пожелали около 200 человек. Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте Студенческого совета Тюменской области.