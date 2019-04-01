Как уберечься от клещей: рекомендации от МЧС
Около 60 видов иксодовых клещей, из которых наиболее опасны переносчики вируса энцефалита и боррелий таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinus, встречается на территории России. Пик численности клещей приходится на май и июнь, сообщает МЧС России.
Как правило, укусы клещей безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить только при осмотре или случайно, когда клещ уже частично напитался и увеличился в размерах. В местах укусов обычно возникает воспаление, пятно от которого держится длительное время.
Для защиты от клещей следует соблюдать следующие профилактические меры.
В лесу нужно использовать специальные противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов. Если нет спецодежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной — на ней легче заметить клещей.
Эффективная мера защиты - обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от иксодовых клещей. При этом необходимо строго следовать инструкции по применению.
Не следует садиться или ложиться на траву и необходимо проводить регулярные само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут. После возвращения из леса необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.
Обнаружив на себе клеща, не пытайтесь силой оторвать его. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и вы можете оторвать тело клеща, оставив головку, что вызовет сильную воспалительную реакцию.
Обработайте место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном. Сделайте петлю из нитки. Аккуратно поместите петлю между головкой и телом клеща, затяните. Натяните нить, одновременно закручивая ее. Постепенно без резких движений удалите клеща. Обработайте место укуса раствором йода.
При удалении клеща живым поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите во влажную марлевую салфетку. Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым в течение двух суток с момента удаления.