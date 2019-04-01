Тюменцев приглашают на субботник

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Городской субботник пройдет в Тюмени 27 апреля. Горожан приглашают присоединиться к акции и убрать территорию у дома, подъезда, предприятия или выйти на субботник в городские парки и скверы, сообщает администрация Тюмени.

По вопросам организации субботника необходимо обращаться:

В "Службу заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени", ул. 30 лет Победы, 95/2, каб. 202, тел. 51-02-77;

В "Службу заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени", ул. Луначарского, 61, каб. 113, тел. 43-27-80;

В "Службу заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени", ул. Мельникайте, 74, каб. 408, тел. 20-90-93;

В "Службу заказчика по благоустройству" Центрального административного округа администрации города Тюмени, ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74.

Жители города, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения места их участия.

Напомним, в 2018 году в весеннем субботнике приняли участие 66 тыс. человек. Общая площадь убранной территории составила более 11 тыс. кв. метров, объем вывезенного мусора – более 8,9 кубометров.

Проведение субботников также запланировано на 20 июля и 5 октября.