Бригада скорой спасла жизнь тюменцу, серьезно поранившему шею

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

15-сантиментровую резаную рану в верхней части шеи и подбородка, обильное кровотечение и геморрагический шок диагностировал врач скорой помощи у жителя Тюмени 14 апреля, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

После сообщения матери пострадавшего в службу "03" вызову была присвоена первая категория срочности, и бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через семь минут.

Как выяснилось, 39-летний мужчина поранил шею и подбородок крупным осколком стекла, когда пошатнулся и упал на стеклянную дверь шкафа, поднимаясь с дивана. Из-за венозного кровотечения у пострадавшего отмечалось критически низкое давление и учащенный пульс. Медики остановили кровотечение, восполнили потерю крови внутривенным введением физраствора и доставили в отделение реанимации областной клинической больницы № 2. Сейчас пациент готовится к переводу в профильное отделение стационара, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Специалисты напоминают, что начать оказание первой помощи в подобных случаях можно до приезда скорой. Давящую повязку на рану можно сделать из сложенной в несколько раз ткани или марлевую салфетки, которую плотно прижимают к месту пореза.

С 13 по 14 апреля врачи и фельдшеры скорой спасли жизни 68 тюменцам, оказали помощь 1 тыс. 359 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 616 пациентов. В службы неотложной помощи поликлиник переданы 345 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозу для жизни, в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи проконсультировали 220 человек.