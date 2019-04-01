За сорванные первоцветы будут штрафовать

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Адонисы волжский и сибирский, первоцветы длиннострелковый и крупночашечный относятся к редким видам растений региона и находятся под охраной, сообщила начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова.

Все четыре вида зацветают в конце апреля – начале мая и за их уничтожение предусмотрено административное наказание. На граждан выкопавших, вырвавших редкие цветы налагается штраф от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

"Ни один из этих видов не встречается вблизи от Тюмени, их как будто охраняет сама природа. Первоцвет длиннострелковый растет в Абатском, Омутинской, Армизонском районах, первоцвет крупночашечный встречается только в Заводоуковском городском округе. Волжский адонис произрастает тоже только в единственном месте – Таволжанском заказнике регионального значения в Сладковском районе, а адонис сибирский – в Тобольском районе", - рассказала Ольга Петрова.

По ее словам, настоящие подснежники и другие первоцветы, включенные в Красную книгу России, на территории Тюменской области не зафиксированы. Однако административное наказание можно получить за уничтожение не только исчезающих видов растений.

"Например, численность прострела желтеющего за последние годы возросла, и он перестал входить в региональную Красную книгу. В излюбленном месте отдыха тюменцев на острове Козлов Мыс на озере Андреевском, целая степь прострела желтеющего, там же можно увидеть подвид – прострел розовый. Но эта территория охраняемая, поэтому за вред причиненный прострелам или ирисам, или другим растениям также предусмотрено наказание в виде штрафа, который составляет от трех тысяч рублей", - пояснила Ольга Петрова.

Ирина Кургузова