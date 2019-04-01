Сотрудница "Почты России" поборется за титул "Мисс IT Тюменской области"

Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области Фото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Программист "Почты России" Тобольского почтамта Екатерина Димакова участвует в конкурсе "Мисс IT Тюменской области". Девушка успешно прошла первый этап собеседований и готовится к полуфиналу конкурса, где наравне с двенадцатью участницами выступит с презентацией своего проекта, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты региона.

"Прежде всего, планирую рассказать о своей профессиональной деятельности, замечательном трудолюбивом коллективе. Наш отдел IT работает с более десятком программ на трех территориях региона: Тобольск и Тобольский район, Вагайский район, Уватский район. Всего – более 60 отделений связи. Я работаю для людей, которые в том числе проживают в отдаленных уголках области, при возникновении трудностей с компьютерами, помогаю пожилым сотрудникам "Почты России" разобраться с проблемами, консультирую клиентов. Это важная деятельность, которая, надеюсь, покажется интересной жюри конкурса", - рассказала Екатерина Димакова.

Работа участницы конкурса – специалиста технической поддержки компании "Умные системы контроля" Олеси Шутько связана с системами спутникового мониторинга ГЛОНАСС. "Наша задача – обеспечить бесперебойную деятельность транспорта при помощи. Используя программы, мы оптимизируем маршруты, контролируем работу автопарков, расходы топлива, условия эксплуатации техники и при возникновении ЧС всегда готовы немедленно отреагировать".

Маркетолог рекламного агентства "Лайф+" Кристина Юркевич в случае выхода в полуфинал планирует презентовать жюри конкурса свою повседневную работу: разработку рекламных компаний, продвижение услуг: "Я окончила вуз по специальности информационный менеджмент и ежедневно работаю с IT. Знания очень помогают держать руку на пульсе, разобраться в новых программах и профессионально совершенствоваться".

Участница конкурса Галина Федорова, маркетолог "Хлебокомбината"Абсолют", пропагандирует свою профессию, как сложную математическую деятельность, которая направлена на сбор данных, их анализ и постановку выводов: "Добиться наибольшего успеха в такой работе можно, на мой взгляд, объединив математический склад ума и потребности постоянного общения с людьми. Необходимо отбросить все гаджеты и социальные сети и просто прийти поговорить с клиентом, который в последствии станет другом вашей компании".

Полуфинал конкурса состоится 18 апреля, финал – 25 апреля. До 22 апреля продолжается голосование за "Мисс зрительских симпатий" на сайте miss72.ru.